ROMA (ITALPRESS) – E’ Davide Massa il fischietto designato per dirigere domenica alle 12.30 all’Olimpico la sfida fra Lazio e Napoli, fra i match di cartello della 18esima giornata di Serie A. Col fischietto di Imperia gli assistenti di linea Meli e Alassio, il quarto uomo Piccinini e al Var Di Paolo e Doveri. Sabato sera alla New Balance Arena ci sarà il ritorno da avversario di Gasperini: toccherà a Michael Fabbri della sezione di Ravenna arbitrare Atalanta-Roma, coadiuvato da Cecconi e Bercigli, Zufferli nel ruolo di quarto ufficiale e Maresca e Di Paolo addetti Var. La capolista Inter ospiterà domenica a San Siro il Bologna: fischia Marco Guida di Torre Annunziata. Cagliari-Milan, anticipo del venerdì che aprirà la giornata, sarà diretta da Abisso di Palermo mentre per Juventus-Lecce la scelta è ricaduta su Collu di Cagliari.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 18ESIMA GIORNATA

Cagliari – Milan (02/01, ore 20.45) arbitro: Abisso di Palermo

Como – Udinese (03/01, ore 12.30) arbitro: Arena di Torre del Greco

Genoa – Pisa (03/01, ore 15) arbitro: Chiffi di Padova

Sassuolo – Parma (03/01, ore 15) arbitro: Feliciani di Teramo

Juventus – Lecce (03/01, ore 18) arbitro: Collu di Cagliari

Atalanta – Roma (03/01, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna

Lazio – Napoli (ore 12.30) arbitro: Massa di Imperia

Fiorentina – Cremonese (ore 15) arbitro: La Penna di Roma

Verona – Torino (ore 18) arbitro: Rapuano di Rimini

Inter – Bologna (ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata

