Denver passa a Boston, vincono OKC e Detroit. Trade Hawks-Wizards, Young verso Washington

ROMA (ITALPRESS) – Nikola Jokic può recuperare senza fretta. Anche se priva della sua stella, Denver fa il colpo grosso al TD Garden dove ha la meglio su Boston per 114-110: 30 punti per Peyton Watson e 22 punti e 17 assist per Jamal Murray. Continua ad accumulare minuti (23) Aaron Gordon, che chiude con 12 punti in uscita dalla panchina. La notte Nba regala anche il successo sofferto di Oklahoma City, a cui serve un overtime per piegare Utah 129-125. Thunder trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander, costretto a sfoderare una prestazione da 46 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con tanto di canestro decisivo per andare ai supplementari. Jazz ko nonostante i 29 di Markannen e i 25+11 assist di Keyonte George.

Detroit doma Chicago in casa: 108-93 per i Pistons, che si confermano prima forza a Est anche senza Cade Cunningham. Firma 31 punti Isaiah Stewart. San Antonio in scioltezza contro i Los Angeles Lakers: 107-91 per gli Spurs, che non sbagliano contro i gialloviola – privi di LeBron James, di nuovo alle prese col nervo sciatico – a cui non basta la tripla doppia da 38+10+10 di Luka Doncic. Houston cade a Portland 103-102. Mvp Deni Avdija con 41 punti e 6 rimbalzi. I Rockets si arrendono nonostante i 37 punti di Kevin Durant.

Golden State la spunta su Milwaukee nella Baia: 120-113 per i Warriors, grazie ai 31 punti, 6 rimbalzi e 7 assist di Steph Curry. Sull’altro fronte 34 punti e 10 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, ma i Bucks interrompono la mini-serie positiva di due vittorie.

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per i Los Angeles Clippers, che cadono al Madison Square Garden di New York: 123-111 per i Knicks con un Jalen Brunson da 26 punti e 7 assist. Phoenix passa a Memphis 117-98 con 21 punti e 7 rimbalzi per Dillon Brooks e 19 punti per Grayson Allen in uscita dalla panchina. Philadelphia domina Washington 131-110: 28 punti e 7 rimbalzi per Joel Embiid, 23 per Paul George e 22 con 8 assist per Tyrese Maxey. Gli Hawks battono intanto in casa 117-100 New Orleans. Bene Zaccharie Risacher con 25 punti e 8 rimbalzi. Solido Jalen Johnson con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Toronto piega Charlotte a domicilio 97-96, la decide sulla sirena la tripla di Immanuel Quickley. Orlando passa sul parquet di Brooklyn dopo un overtime: 104-103 per i Magic grazie al buzzer beater di Paolo Banchero che chiude con 30 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.

TRADE HAWKS-WIZARDS, YOUNG VERSO WASHINGTON

Dopo oltre sette stagioni, Trae Young si appresta a lasciare Atlanta. Stando alla “Espn”, è in dirittura d’arrivo la trade fra Hawks e Wizards che porterà il 27enne play a Washington in cambio di CJ McCollum e Corey Kispert. Young, quattro volte All Star, ritroverà nella capitale come dirigente Travis Schlenk, l’uomo che lo ha scelto per Atlanta nel draft 2018, mentre gli Hawks volteranno pagina potendo contare sui vari Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu e Zaccharie Risacher.

Inoltre, col contratto di McCollum da 30,6 milioni di dollari in scadenza, nei prossimi mesi avranno maggior spazio salariale per provare a ingaggiare un big (il sogno è Anthony Davis) oltre a poter contare su una prima scelta al draft di giugno da scegliere fra quelle di New Orleans e Milwaukee.

