ROMA (ITALPRESS) – Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano Denver

che ha inflitto a Boston (102-100) la prima sconfitta in casa su

ventuno incontri in Nba. Jayson Tatum (22 punti e 8 rimbalzi)

fallisce nel finale il tiro del possibile pareggio, al termine di

una sfida tiratissima. A Boston non bastano i 24 punti di Derrick

White e i 21 di Kristaps Porzingis. Sconfitta in casa anche per i

Lakers che crollano contro i Nets, mentre LaMelo Ball regala la

vittoria a Charlotte su San Antonio (124-120) con un 4° quarto da

protagonista (16 dei suoi 28 punti totali), interrompendo una

striscia di sei sconfitte consecutive. Un super Devin Booker

domina contro i Pelicans, regalando ai Suns un pesante successo

(123-109). La guardia dei Suns mette a referto 25 punti soltanto

nel 1° quarto (su 52, con 18/30 dal campo e 6/11 da tre).

Determinanti anche i 26 punti di Kevin Durant.

– foto Image –

(ITALPRESS).

