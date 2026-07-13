La Roma annuncia il rinnovo di Paulo Dybala fino al 2027

ROMA (ITALPRESS) – Paulo Dybala sarà un giocatore della Roma anche nella prossima stagione. Ufficiale il rinnovo del contratto del 32enne attaccante argentino fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala è diventato un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. “La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine”, celebra l’accordo la società giallorossa.

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