LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La vita di 74 migranti è a rischio nel Mediterraneo centrale in seguito alla loro fuga dalla Libia. Lo ha confermato l’ong Alarm Phone, aggiungendo che il gruppo di migranti stava anche cercando di scappare dalla guardia costiera libica per evitare di essere riportati in Libia.

Nel frattempo, la ONG Seawatch ha affermato che la nave da rifornimento MARIDIVE ha appena prelevato dal mare 6 persone. Gli altri sopravvissuti sono ancora sulla loro barca in pericolo, affrontando condizioni meteorologiche pericolose. Seawatch ha sollecitato l’immediato porto sicuro e la necessità di fermare il ritorno illegale in Libia.

Intanto, Medici Senza Frontiere ha salvato 68 migranti al largo delle coste libiche, tra cui 5 bambini e una donna incinta, che erano a bordo di tre imbarcazioni inadatte alla navigazione. L’organizzazione ha affermato in un comunicato che 5 migranti hanno rifiutato di farsi sbarcare e sono rimasti a bordo delle imbarcazioni in vetroresina, sottolineando che la situazione è preoccupante. Ha aggiunto che la mancanza di opzioni sicure e legali, oltre alla “violenza” che i migranti subiscono in Libia, non lascia loro altra scelta se non quella di attraversare il mare e aumentare il numero delle vittime.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

