ROMA (ITALPRESS) – Debutto vincente per Lorenzo Musetti nel “National Bank Open Presented by Rogers”, l’Atp Masters 1000 in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. L’azzurro, numero 10 del mondo e terza testa di serie del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei 32esimi di finale l’australiano James Duckworth, numero 106 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-1. Ai sedicesimi di finale Musetti sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, 34 del mondo e 26esima forza del tabellone, oggi vincitore contro il cileno Tomas Barrios Vera per 7-6 (7) 6-3.

Primo set comunque sofferto per Musetti, che fatica a trovare la continuità necessaria. Nel quarto game potrebbe fare il vuoto, manca 5 palle break e alla fine finisce per perdere un game di 16 punti e quasi 10 minuti. Ma le chance mancate continuano anche nell’ottavo game, quando Musetti spreca anche la sesta palla break dell’incontro. Il contraccolpo potrebbe essere fatale, perché sul 5 pari Musetti deve affrontare due palle che manderebbero l’australiano a servire per il set. Il carrarino le salva con coraggio e poi nel game successivo strappa finalmente la battuta al rivale, chiudendo il parziale per 7-5. La partita scorre poi veloce con Musetti che allunga nel secondo game del secondo set. Duckworth molla gli ormeggi, sprofonda sotto 4-1, poi subisce un altro break, lanciando Musetti verso un successo tutto sommato rimasto in bilico soltanto nel primo set. Per Musetti è il primo successo dalla semifinale raggiunta al Roland Garros. Da allora aveva perso con Alcaraz a Parigi, con Basilashvili a Wimbledon e con Norrie a Washington. L’ultimo successo di Musetti sul cemento invece era stato al terzo turno di Miami nel 2025.

PAOLINI ELIMINATA A SORPRESA DA ITO

Esordio amaro per Jasmine Paolini nella versione femminile del torneo combined canadese, il Wta 1000 in scena sui campi in cemento, in questo caso, di Montreal. L’azzurra, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arresa nei 32esimi di finale contro la giapponese Aoi Ito, 110 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 2-6 7-5 7-6 (5).

La toscana ha sciupato un match-ball nel secondo parziale, sul 5-4 in suo favore, prima di crollare nel terzo set. Nella frazione decisiva Paolini ha ritrovato parte del suo tennis quando era sotto nel punteggio per 4-3: ha portato quindi il match al tie break ma qui ha ceduto per 7-5 di fronte alla più regolare giocatirce asiatica.

