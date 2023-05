BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese hanno ufficialmente aperto il 39° Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica, in scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan. Oggi si è svolta la prima fase di qualificazione con cerchio e palla e domani il programma individuale si chiuderà con le clavette e il nastro. Con la competizione di oggi si sono scoperte le migliori otto atlete che animeranno le finali per attrezzo di domenica mentre, al termine di quella di domani, si conosceranno non solo le migliori 24 ginnaste che si sfideranno nuovamente sabato su tutti gli attrezzi del concorso generale (diretta su Rai Sport e in simulcast su RaiPlay3) ma anche gli ottetti che gareggeranno nelle altre due finali di specialità. L’anconetana, classe 2004 – campionessa del mondo in carica – ha iniziato il suo giro un pò in sordina. Con la sua routine al cerchio, montata sulle note di “Psycho” di Herrman, ha totalizzato 31.900 punti (D. 16.5 – E. 7.3) a causa di una perdita d’attrezzo costatole più di un punto di penalità. Il “Vulcano di Chiaravalle” strappa comunque il pass per la prima finale di specialità dove rincontrerà Viktoriia Onopriienko (UKR), Boryana Kaleyn (BUL), Stiliana Nikolova (BUL), Fanni Pigniczki (HUB), Adi Asya Katz (ISR), Zohra Aghamirova (AZE) e Polina Berezina (ESP). L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato però non si è abbattuta e ha mostrato tutto il suo talento nella seconda routine. Maestrie, rischi, equilibri e salti artistici che la fanno sembrare un titano sulla pedana mentre sorregge, lancia e tiene stretta a sè la palla, il suo “mondo” come il titolo della canzone, scritta da Jimmy Fontana, che l’ha accompagnata durante l’esercizio valutato dalla giuria internazionale con un 33 netto (D. 16.4 – E. 8.150) valido per la quarta posizione dietro alla bulgara Nikolova, alla tedesca Varfolomeev e all’altra bulgara Boryana Kaleyn. Tra le migliori otto in questo attrezzo anche l’azera Aghamirova, l’ungherese Pigniczki, la greca Lytra e l’ucraina Onopriienko. Raffaeli al momento occupa la terza posizione parziale nel concorso generale con il totale di 64.900 punti. L’aviere dell’Aeronautica militare, invece, nonostante l’ottima performance al cerchio, costruita sulle note di “Seasoned Oak” di Daniel Pemberton, non va oltre il 30.050 e la 15^ piazza. La 22enne, tra le migliori 15 ginnaste all’Olimpiade di Tokyo 2021, ben figura anche alla palla, accompagnata dalla voce di Francesco De Gregori ne “La Donna cannone”, dove conquista un 30.200 rimanendo però fuori da entrambe le finali di specialità e in 16^ posizione nella classifica parziale dell’All-Around con 60.250 punti. La classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati a quelli di squadra, al momento vede l’Italia a quota 125.150, dietro alla Bulgaria, alla Germania e all’Ucraina. Il programma delle qualificazioni individuali senior continuerà domani con le clavette e il nastro: diretta su RaiPlay dalle 10 alle 12 (ore italiane), differita su Rai Sport dalle 17 alle 19.

