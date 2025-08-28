Debutto amaro agli Europei per l’Italbasket, ko contro la Grecia

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Esordio amaro per l’Italbasket maschile nei Campionati Europei. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, nell’Isola di Cipro, gli azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco si sono arresi nella prima uscita contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo con il punteggio di 75-66. L’Italia, inserita nel gruppo C di questo Eurobasket, tornerà in campo sabato, contro la Georgia, alle 14.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]