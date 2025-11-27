De Riu “Diversificazione economica in Kazakistan opportunità per nostre imprese”

ROMA (ITALPRESS) - Il Kazakistan sta vivendo una fase di diversificazione nella sua economia, una fase che apre a opportunità in molti settori per le imprese italiane. E’ l’opinione dell’ambasciatore d’Italia ad Astana, Antonello De Riu, intervistato dall’agenzia Italpress. Oltre al settore energetico e della green economy ci sono anche quelli delle infrastrutture, della logistica, dell’agroalimentare e molti altri ancora. lcr/azn