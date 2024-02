NAPOLI (ITALPRESS) – “Per i pellegrinaggi che stanno facendo i ministri del Governo Meloni a Caivano abbiamo destinato una tenda della protezione civile regionale per ospitarli, offrire il tè con i pasticcini quando vengono. Nessuno di noi ha mai capito che c*** vengono a fare, o meglio abbiamo capito che l’unico obiettivo che hanno è arrivare alla scadenza delle elezioni europee”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli per illustrare la riforma dei criteri per il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. “In questo momento abbiamo a Caivano quattro commissari nominati. Caivano che non è Manhattan, Caivano quella vicino Napoli – ironizza il governatore -. Ci sono tre commissari di Governo per gestire il Comune sciolto, un altro commissario aggiunto per realizzare un intervento per un impianto sportivo che era mezzo abbandonato. Nel frattempo i Carabinieri hanno recuperato un campetto, che era l’occasione per il ministro Lollobrigida per autonominarsi capotreno e capostazione e fermare il Frecciarossa perchè doveva inaugurare i giardinetti dei Carabinieri, non del Governo. Bene, in tanta effervescenza di ministri che non sanno neanche dov’è Caivano perchè li portano, noi faremo degli investimenti importanti” spiega De Luca che illustra i programmi della Regione.

“Abbiamo deciso una variante urbanistica concordata con i commissari, chiuderemo i porticati che abbiamo sotto molti edifici e utilizzeremo gli spazi per progetti sociali. Avremo un progetto molto bello che sarà gestito anche da associazioni religiose di formazione lavoro per i giovani di Caivano in almeno tre campi. Sarà una bella cosa. Abbiamo in preparazione anche la stagione musicale di Caivano, avremo eventi culturali ogni fine settimana. Porteremo spettacoli e teatro per rendere viva Caivano e per rispettare i cittadini, non trattandoli come quarto mondo come sta facendo il Governo nazionale”.

– Foto: xc9/Italpresss –

(ITALPRESS).