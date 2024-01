NAPOLI (ITALPRESS) – “Vi anticipo subito che c’è da parte nostra una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo del tutto inconcludente e incompetente e consideriamo un danno permanente per il Sud, cosa davvero paradossale per un Ministro della Coesione”. Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in apertura della conferenza stampa convocata a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, per illustrare le iniziative della Regione contro il ministro Raffaele Fitto e contro il blocco delle risorse per la Campania e per il Sud.

“Procederemo – aggiunge il governatore – in ogni caso a denunciare il ministro per gli atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l’economia campana e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai Campi Flegrei”.

“Il 20 di questo mese, anzi il 22 che è lunedì, se non avremo risposte come è prevedibile, procederemo alla denuncia alla giustizia amministrativa contabile e penale”, spiega ancora De Luca che poi, parlando con i giornalisti a margine della conferenza, chiarisce: “Ci vogliono 30 giorni di tempo dopo la diffida all’istituzione inadempiente per potere procedere poi davanti ai tribunali amministrativi. La nostra diffida è partita il 20 dicembre, il 20 gennaio è tra una settimana, il 21 è domenica e il 22 depositiamo la denuncia al Tar del Lazio, Corte dei Conti per le centinaia di milioni che fanno perdere con questa dilazione, e alla magistratura penale per individuare eventuali reati in questi atteggiamenti di quest’anno”.

