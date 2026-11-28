De Gennaro, Tagliente “Un grande servitore dello Stato e un continuo insegnamento”

ROMA (ITALPRESS) - "Ricordo un grande servitore del Paese, un grande capo. Conservo il ricordo di un uomo che mi ha insegnato ogni giorno cosa significa servire". Così Francesco Tagliente, già questore di Firenze e di Roma e poi prefetto di Pisa, a margine della camera ardente di Giovanni De Gennaro, allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma. "Ero già questore - ha aggiunto -. Parlo del periodo in cui ero direttore dell'Ufficio ordine pubblico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e lui era capo della Polizia. È stato un continuo insegnamento di come servire il Paese". xc7/sat/mca2