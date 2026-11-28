Home Video News Pillole Meloni “Nella manovra un aiuto concreto a chi cerca casa”
Meloni “Nella manovra un aiuto concreto a chi cerca casa”
ROMA (ITALPRESS) - "Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all’1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%". Così su Instagram il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. sat (fonte video profilo Instagram Giorgia Meloni)