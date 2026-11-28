De Gennaro, Mulè “Grande uomo e grande poliziotto, un sincero servitore dello Stato”

ROMA (ITALPRESS) - "Un grande uomo e un grande poliziotto". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, oggi presente alla camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, a Roma. "L'ho conosciuto 40 anni fa, un sincero servitore dello Stato", ha aggiunto Mulè. "Molti hanno detto che è un suicidio di Stato, ma è una tragedia sulla quale tutti dovrebbero interrogarsi", ha sottolineato il vicepresidente della Camera. xu1/sat/mca2