Dazi, Trump interrompe le trattative con il Canada “Stanno copiando l’Unione Europea”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo appena stati informati che il Canada, un Paese con cui è molto difficile commerciare, considerando anche il fatto che per anni ha applicato ai nostri agricoltori dazi fino al 400% sui prodotti lattiero-caseari, ha appena annunciato l’imposizione di una tassa sui servizi digitali alle nostre aziende tecnologiche americane, un attacco diretto e palese al nostro Paese. Stanno ovviamente copiando l’Unione Europea, che ha fatto la stessa cosa e che è attualmente in discussione con noi. Sulla base di questa tassa spropositata, con la presente interrompiamo tutte le discussioni sul commercio con il Canada, con effetto immediato. Entro i prossimi sette giorni comunicheremo al Canada i dazi che applicherà per fare affari con gli Stati Uniti d’America”. Lo scrive sul proprio social Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

