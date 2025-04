MILANO (ITALPRESS) – “Quando si ha davanti un Paese alleato dal dopoguerra, bisogna avere la schiena dritta e il coraggio di dire basta e il coraggio di dire ti sbagli quando si sta sbagliando. Purtroppo non è quello che abbiamo visto in questi mesi”. Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. “Nonostante le amicizie tanto manifestate e sbandierate – continua Schlein -, abbiamo visto l’incapacità di un Governo di reagire alle provocazioni, agli attacchi all’Ue, e persino alle minacce non è stato in grado di contraddire Trump”. “Ora – prosegue Schlein -, c’è stato un annuncio di sospensione” dei dazi. “Bene, ma non pensiamo che i pericoli sono stati sventati. Il Governo ha sottovalutato come, anche nei mesi precedenti al 2 aprile, l’annuncio di dazi avesse già fermato commesse, frenato investimenti e causato grandi danni alle aziende italiane. Quindi, insomma, non è che per amicizia ci si può far trovare impreparati”, ha aggiunto.

IL VIDEO DELLE SUE PAROLE

“Penso che sia fondamentale che l’Unione Europea negozi unita. L’ho detto spesso, anche in questi mesi e rispetto ad altre visite, attenzione a non dare a Trump l’impressione che ci sia una disponibilità a una trattativa bilaterale”, ha sottolineato. “Perché le trattative bilaterali rischiano di dividere l’Europa e di farci trovare tutti più fragili a partire proprio dall’Italia. Quindi è importante che l’Europa reagisca unita e insieme”, ha concluso.

