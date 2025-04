Dazi, Schlein “UE negozi unita, Governo incapace di contraddire Trump”

MILANO (ITALPRESS) - "Penso che sia fondamentale che l'Unione Europea negozi unita. L'ho detto spesso, anche in questi mesi e rispetto ad altre visite, attenzione a non dare a Trump l'impressione che ci sia una disponibilità a una trattativa bilaterale". Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. "Perché le trattative bilaterali rischiano di dividere l'Europa e di farci trovare tutti più fragili a partire proprio dall'Italia. Quindi è importante che l'Europa reagisca unita e insieme", ha aggiunto. "Quando si ha davanti un Paese alleato dal dopoguerra, bisogna avere la schiena dritta e il coraggio di dire basta e il coraggio di dire ti sbagli quando si sta sbagliando. Purtroppo non è quello che abbiamo visto in questi mesi. Nonostante le amicizie tanto manifestate e sbandierate - continua Schlein -, abbiamo visto l'incapacità di un Governo di reagire alle provocazioni, agli attacchi all'Ue, e persino alle minacce non è stato in grado di contraddire Trump". xp9/trl/mca1