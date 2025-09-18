Dazi, Orsini “Mi preoccupa il cambio euro-dollaro, serve che l’Europa emetta subito eurobond”

ZCZC IPN 289 ECO –/T DAZI: ORSINI “PROBLEMA È CAMBIO EURO-DOLLARO, SERVONO EUROBOND” ROMA (ITALPRESS) – “Quello che a me preoccupa è il cambio euro-dollaro, che tutti stiamo sottovalutando, perché sarà quello a fare la grande differenza. Serve che l’Europa emetta subito eurobond”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’inaugurazione del 65mo Salone Nautico di Genova, rispondendo a una domanda sui dazi americani. “È ovvio che ogni punto in percentuale aggiunto al nostro prodotto in esportazione verso gli Stati Uniti è un problema, ma su 144 Paesi la media dei dazi è il 12%, noi abbiamo avuto come Europa un dazio del 15% che però contiene già il 4,8% di prima, quindi il nostro incremento è di 10,8 punti. Il nostro prodotto è vincente”, ha aggiunto.

Secondo Orsini il problema è un altro. “I prodotti europei arriveranno negli Usa con un rincaro del 15%. Gli analisti si aspettano un’importante inflazione, e se si avrà un’importante inflazione la differenza euro-dollaro, che ha una media del 13%, potrà arrivare al 20%: quello indebolisce la capacità di esportazione. Sappiamo che, quando hai una moneta forte, gli investitori vanno verso la moneta forte”.

