Dazi, Leavitt “I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ieri sera l’amministrazione Trump si è trovata di fronte ad un altro esempio di abuso giudiziario, usando la sua piena e legittima autorità legale. Il presidente Trump ha imposto dazi universali e dazi reciproci nel giorno della liberazione per affrontare la straordinaria minaccia alla nostra sicurezza nazionale e alla nostra economia, rappresentata da ingenti e persistenti deficit commerciali”. A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room. Leavitt successivamente si è concentrata sulla decisione del tribunale federale di bloccare una parte dei dazi imposti dall’amministrazione Trump: “Gli Stati Uniti hanno registrato un deficit commerciale di merci che ha superato i mille miliardi di dollari. Questo è inaccettabile e il presidente sta cercando di risolvere questo problema. Tre giudici hanno espresso disaccordo e hanno abusato del loro potere giudiziario, utilizzando l’autorità del presidente Trump per impedirgli di attuare il mandato conferitogli dal popolo americano. Questi giudici non hanno riconosciuto che il presidente degli Stati Uniti ha poteri e autorità fondamentali in materia di affari esteri, che gli sono stati conferiti dal Congresso per proteggere l’economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Secondo la portavoce della Casa Bianca “l’America non può funzionare se il presidente Trump vede i suoi negoziati diplomatici o commerciali bloccati da giudici attivisti. Il presidente Trump sta riequilibrando gli accordi commerciali dell’America con il mondo intero, portando decine di miliardi di dollari e dazi doganali al nostro Paese e ponendo finalmente fine all’imbroglio degli Stati Uniti d’America. Questi giudici minacciano di minare la credibilità degli Stati Uniti d’America sulla scena mondiale. L’amministrazione ha già presentato una mozione d’urgenza per una sospensione in attesa di appello e una immediata procedura amministrativa per annullare questa decisione vergognosa, ma alla fine la Corte Suprema deve porre fine a tutto questo per il bene della nostra Costituzione”. Nel corso del suo intervento Leavitt si è anche concentrata sul disegno di legge legato ai tagli fiscali, che la scorsa settimana ha visto l’approvazione della Camera: “Con il ritorno del Congresso, la prossima settimana è fondamentale che i repubblicani del Senato mantengano lo slancio e approvino rapidamente l’unica, grande, splendida legge che renderà l’America davvero sicura e prospera, con il più grande investimento di sempre per la sicurezza dei confini – ha affermato Leavitt -. Il presidente ha annunciato che il One Big Beautiful Bill Act è più di una semplice legge. È una promessa mantenuta agli agenti di pubblica sicurezza di tutto il paese con un coraggioso passo avanti verso un’economia che rispetta ricompense e incentivi e che renderà l’America più sicura”.

Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, Leavitt ha confermato che “l’inviato speciale Steve Witkoff e il presidente Trump hanno presentato ad Hamas una proposta di cessate il fuoco che Israele ha appoggiato e supportato”. Tuttavia la portavoce della Casa Bianca ha anche aggiunto che i colloqui sono attualmente in corso e che Hamas non ha ancora accettato i termini della proposta. Nella giornata di ieri Witkoff ha aveva affermato che l’amministrazione statunitense è pronta a presentare una nuova proposta volta a riportare a casa sia gli ostaggi vivi che quelli morti, ancora detenuti a Gaza. Leavitt ha anche fatto cenno ad una ulteriore decisione del tribunale per bloccare il procedimento della revoca dei visti agli studenti stranieri: “Siamo stati bloccati in tribunale per la revoca dei visti a persone che hanno il privilegio di studiare negli Stati Uniti d’America. Il segretario Rubio ha semplicemente usato la sua autorità per revocare i visti – ha aggiunto Leavitt -. Se questi giudici vogliono diventare Segretari di Stato o Presidenti possono benissimo candidarsi perché tutte le azioni intraprese dal presidente si basano su autorità legali”.

Nel corso della conferenza una giornalista ha anche sollecitato la portavoce della Casa Bianca a commentare le dimissioni del patron di Tesla Elon Musk da funzionario governativo speciale dell’amministrazione Trump: “Lo ringraziamo per il suo servizio e per aver fatto decollare il Doge negli sforzi di fare tagli e non permettere alle agenzie di frodare e abusare”, ha affermato Leavitt. Musk aveva motivato le sue dimissioni sostenendo che il nuovo disegno di legge proposto da Trump avrebbe aumentato il deficit degli Stati Uniti e proprio su questo punto Leavitt ha ribadito che “secondo il consiglio dei consulenti economici, il nuovo disegno di legge garantirà un risparmio di 1,6 trilioni di dollari”.

