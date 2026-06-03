BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – L’acquisizione di Italiana Petroli (IP) da parte della compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian Socar “è una decisione in linea” con la visione strategica del Paese caucasico, ovvero espandersi nel Mediterraneo. Lo ha affermato Levan Davitashvili, nuovo amministratore delegato di IP, parlando con i giornalisti italiani a Baku. Socar ha acquisito il 99,82% delle azioni di IP, con un’operazione finalizzata lo scorso 8 maggio. “Credo ci siano due aspetti. Il primo è una decisione strategica, in linea con la visione strategica dell’Azerbaigian, ovvero espandersi nel Mediterraneo. Il secondo aspetto è commerciale”, ha osservato il Ceo che ricorda il legame solido con l’Italia, che “non rappresenta una novità” per l’Azerbaigian. “E’ un partner commerciale molto importante. E’ il primo in termini di esportazione di risorse energetiche”, ha aggiunto.

“Inoltre, per l’Italia, l’Azerbaigian è il secondo fornitore di gas naturale e petrolio. Quindi, a livello strategico, si tratta di una decisione commerciale molto logica”, ha ribadito.

Dal punto di vista più strettamente commerciale dell’operazione, “investire in Italiana Petroli è stata una scelta altrettanto logica da parte di Socar. Abbiamo condotto un’accurata valutazione e abbiamo riscontrato che questa azienda è molto solida, ben gestita, con una lunga storia e una grande capacità. E vediamo anche un significativo effetto sinergico sia per Socar che per IP”, ha ancora dichiarato Davitashvili. “Quindi questo accordo è nell’interesse dell’Azerbaigian, nell’interesse dell’Italia e ovviamente è nell’interesse commerciale di Socar e anche di Italiana Petroli”, ha concluso.

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