SAMARCANDA (UZBEKISTAN) (ITALPRESS) – Alla presenza del presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, e della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, Danieli ha siglato un accordo strategico per l’ammodernamento dell’impianto siderurgico Uzmetkombinat, a Bekobod, nei pressi di Tashkent.

L’intesa, parte del pacchetto di cooperazione bilaterale annunciato durante la visita ufficiale della delegazione italiana, prevede la fornitura di una nuova colata continua, un forno elettrico per la fusione di rottame e minerale preridotto e il revamping del laminatoio per barre vergella. Obiettivo: migliorare qualità e gamma del prodotto finito, aumentare l’efficienza produttiva e ridurre le emissioni. L’intervento rafforza la presenza industriale di Danieli in Asia Centrale e rappresenta un passo concreto nella cooperazione tra Italia e Uzbekistan nel campo della siderurgia avanzata e della transizione sostenibile.

