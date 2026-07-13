Daniele Luchetti dirige Margherita Buy e Tecla Insolia nel nuovo film “Dove non mi hai portata”

ROMA (ITALPRESS) – Sono in corso le riprese di “Dove non mi hai portata”, il nuovo film di Daniele Luchetti con Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani, Francesca De Sapio. Le riprese si svolgeranno a Roma, Milano, in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo finalista al Premio Strega 2023 di Maria Grazia Calandrone, edito da Giulio Einaudi Editore, è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango in coproduzione con Vision Distribution e la casa di produzione spagnola BTeam Prods. Dove non mi hai portata sarà distribuito nelle sale italiane da Vision Distribution.

La distribuzione internazionale è a cura Vision Distribution in collaborazione con Fandango Sales, ad eccezione del territorio francese a cura esclusiva di Fandango Sales. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Daniele Luchetti, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, la fotografia è di Ivan Casalgrandi, il montaggio di Aël Dallier Vega, la scenografia di Mauro Vanzati, i costumi di Massimo Cantini Parrini e il casting di Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka.

Con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

-Foto ufficio stampa-

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