Dall’Università di Salerno un Dottorato di Ricerca honoris causa a Vasco Rossi

SALERNO (ITALPRESS) – Il 7 ottobre, all’Università di Salerno, Vasco diventerà “professore”. L’Università degli Studi di Salerno Conferisce a Vasco Rossi il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un’esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. “Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

La Cerimonia ufficiale di conferimento del Dottorato honoris causa si terrà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno – Campus di Fisciano.

– foto IPA Agency –

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