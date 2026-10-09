MILANO (ITALPRESS) – Fino a pochi anni fa la risposta sarebbe stata piuttosto semplice. Per trasformare un’idea in un prodotto digitale servivano competenze diverse, professionisti diversi e, soprattutto, un capitale sufficiente per pagarli. Sviluppatori, grafici, consulenti di marketing, copywriter, esperti di e-commerce. Oggi quella risposta sta diventando meno scontata.

Slegata!, progetto italiano nato nel 2026 e rivolto alle donne che attraversano una fase di cambiamento personale o professionale, è un piccolo caso imprenditoriale che permette di osservare questa trasformazione da vicino.

A fondarlo è stata Barbara Benedettelli, sociologa, giornalista e saggista, senza un passato da sviluppatrice e senza una struttura aziendale alle spalle. In quattro mesi ha costruito un ecosistema composto da un metodo proprietario, un’app per iOS, un sito con e-commerce, una linea di prodotti fisici e una strategia di contenuti e comunicazione.

A rendere possibile il passaggio dall’idea all’esecuzione è stata l’intelligenza artificiale. Non come scorciatoia e neppure come sostituto dell’idea imprenditoriale. Piuttosto come infrastruttura operativa capace di colmare, almeno in parte, la distanza tra ciò che una persona sa fare e ciò che deve imparare a fare per portare un prodotto sul mercato.

«Non avevo le competenze tecniche per sviluppare un’app e non avevo il capitale per costruire subito un team che possedesse tutte quelle competenze», racconta Benedettelli. «Avevo però molto chiaro il problema che volevo affrontare e il prodotto che immaginavo. Ho cominciato a usare l’AI non per farmi dire cosa creare, ma per imparare a realizzare quello che avevo già in mente». È una distinzione tutt’altro che secondaria.

Dall’AI che risponde all’AI che permette di fare

Il dibattito sull’intelligenza artificiale nelle imprese si è concentrato a lungo sull’aumento della produttività: produrre più velocemente un testo, analizzare informazioni, automatizzare procedure, ridurre il tempo necessario per attività ripetitive.

Il caso delle microimprese apre però una questione differente. L’AI può modificare non soltanto l’efficienza di un’organizzazione esistente, ma la quantità di organizzazione necessaria perché un’impresa possa cominciare a esistere. Nel caso di Slegata! questo ha significato affrontare progressivamente attività molto distanti dalla formazione professionale della fondatrice: progettazione digitale, sviluppo dell’applicazione, architettura dei contenuti, costruzione dell’e-commerce, SEO, produzione visuale, advertising e analisi dei dati.

Non significa che una persona sia improvvisamente diventata sviluppatrice, designer, marketer e analista. Significa piuttosto che il confine di ciò che una singola persona può realizzare si è spostato. E proprio qui si trova forse uno degli effetti più interessanti dell’intelligenza artificiale sul tessuto delle piccole imprese.

La tecnologia abbassa alcune barriere all’ingresso, ma trasferisce sull’imprenditore un compito diverso: imparare rapidamente, verificare continuamente gli output, riconoscere gli errori, decidere cosa delegare alla macchina e, soprattutto, mantenere la direzione del progetto. «Ho scoperto presto che dire all’AI “fammi un’app” non produce un’impresa», spiega Benedettelli. «Bisogna sapere dove si vuole arrivare, scomporre i problemi, imparare a fare domande sempre migliori e spesso ricominciare. L’AI ha colmato alcune mie lacune tecniche, non ha sostituito il lavoro. Per mesi ho lavorato praticamente senza orari».

Una precisazione importante in una fase nella quale alla narrazione entusiastica dell’intelligenza artificiale si accompagna talvolta l’idea che bastino pochi prompt per trasformare un’intuizione in un business.

L’esperienza diventa capitale

C’è poi un secondo elemento del caso Slegata! che riguarda l’età dell’imprenditore. La retorica della startup ha costruito per anni un immaginario fortemente associato alla giovinezza, alle competenze tecnologiche e alla raccolta di capitale. L’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a modificare anche questo schema, soprattutto per professionisti maturi che possiedono una forte competenza verticale ma non gli strumenti tecnici per trasformarla autonomamente in un prodotto.

Benedettelli appartiene esattamente a questa categoria. Il capitale iniziale di Slegata! non è stato tecnologico, ma professionale: anni di studio dei fenomeni sociali, attività giornalistica e ricerca, conoscenza delle dinamiche che accompagnano le transizioni adulte e un’esperienza personale che ha permesso di osservare il problema anche dall’interno.

Slegata! si rivolge infatti alle donne tra i 30 e i 60 anni che attraversano passaggi come una separazione, un cambiamento professionale, la menopausa, l’uscita dei figli da casa o più in generale una ridefinizione della propria identità. Il progetto propone un metodo strutturato che lavora sull’autonomia emotiva, mentale ed economica attraverso un’app, percorsi ed esercizi, una community e una linea di poster chiamati “Ancore”, pensati per trasferire nello spazio fisico alcuni dei principi del metodo.

L’origine personale del progetto, tuttavia, non coincide con il modello di business. «Slegata! nasce anche da ciò che mi è accaduto, ma non volevo costruire il racconto della mia ripartenza», precisa Benedettelli. «Volevo capire se quello che avevo studiato e attraversato potesse essere trasformato in un sistema utilizzabile da altre donne. L’impresa è arrivata quando ho provato a trasformare quella conoscenza in prodotti, servizi e un modello economicamente sostenibile».

Il mercato deve ancora rispondere

È probabilmente questo l’aspetto che rende Slegata! un esperimento interessante: la storia non ha ancora un finale.

L’impresa è giovane. Deve acquisire clienti, verificare il proprio posizionamento, comprendere quali prodotti funzioneranno e dimostrare di poter generare ricavi sufficienti a sostenersi. L’intelligenza artificiale può aver ridotto drasticamente il costo e la complessità della costruzione, ma non elimina la prova decisiva di qualsiasi impresa: trovare qualcuno disposto a pagare per ciò che è stato costruito.

È la distanza che separa la possibilità tecnologica dalla sostenibilità economica. E Benedettelli non la nasconde. «Non so ancora se Slegata! diventerà l’impresa che immagino. Sarebbe falso raccontarlo. So però che oggi esiste qualcosa che quattro mesi prima era soltanto nella mia testa e che, con le risorse di cui disponevo, probabilmente pochi anni fa non sarei riuscita a realizzare».

Forse è proprio questo il dato imprenditoriale più interessante. L’intelligenza artificiale non garantisce il successo di un’idea. Non crea automaticamente un mercato e non elimina la necessità di capitale, competenza, strategia o lavoro. Può però modificare profondamente il punto dal quale è possibile cominciare. Se fino a ieri il limite di molti aspiranti imprenditori era la distanza tra ciò che sapevano immaginare e ciò che erano tecnicamente in grado di costruire, quella distanza si sta accorciando.

E potrebbe avere conseguenze particolarmente importanti in un Paese composto in larga parte da micro e piccole imprese e da professionisti con un patrimonio di competenze che raramente viene pensato come materia prima per l’innovazione.

Slegata! dovrà ancora dimostrare se il proprio modello funzionerà. Ma l’esperimento che rappresenta è già visibile: una singola professionista, senza formazione tecnologica e senza una struttura aziendale precostituita, è riuscita a portare sul mercato un ecosistema di prodotti utilizzando l’intelligenza artificiale come moltiplicatore delle proprie capacità.

La domanda, a questo punto, riguarda molte più persone di Barbara Benedettelli. Se tecnologia, competenze e strumenti che fino a ieri richiedevano una piccola organizzazione stanno diventando accessibili a un singolo individuo, forse non sta cambiando soltanto il modo in cui lavorano le imprese. Sta cambiando chi può permettersi di provare a crearne una.

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