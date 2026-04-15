Dalle Commissioni Ambiente ok alla nomina di Italo Cucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria

ROMA (ITALPRESS) – Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno dato parere favorevole alla proposta di nomina di Italo Cucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria. I pareri saranno comunicati alle presidente di Camera e Senato ai fini della trasmissione al governo.

Cucci è già stato commissario straordinario dell’Ente parco da luglio 2023: a nominarlo alla presidenza è stato un decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con il presidente della Regione nel cui territorio ricade il parco nazionale. Sulla proposta, sulla quale erano chiamate ad esprimersi le Commissioni parlamentari, era già stata acquisita la formale intesa del presidente della Regione Siciliana.

– foto Ente Parco Nazionale Pantelleria –

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