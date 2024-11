TORINO (ITALPRESS) – Da oggi fino al 12 dicembre 2024 le Pro Loco regionali beneficeranno di un finanziamento di 313.000 euro stanziati dalla Regione Piemonte per sostenere le spese ordinarie.

Le risorse assegnate tramite bando a sportello, sono destinate all’associazione di promozione turistica iscritte «all’albo regionale delle pro loco». Per ottenere il contributo le associazioni dovranno presentare copia delle spese sostenute per l’attività svolta nel 2024 unitamente alle relative quietanze di pagamento. La Regione ha erogato, inoltre, un contributo di 95.000 euro per l’attuazione del programma di attività 2024 dell’UNPLI.

«Le Pro Loco – ha sottolineato l’assessore al Turismo, Cultura e Sport, Marina Chiarelli – sono la spina dorsale della promozione turistica locale, un motore che lavora per valorizzare le eccellenze culturali, enogastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio. Sono il nostro biglietto da visita, capaci di accogliere e affascinare i visitatori con la passione e la dedizione di chi vive e ama profondamente questi luoghi”.

