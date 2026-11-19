CAGLIARI (ITALPRESS) – I carabinieri della Stazione di Capoterra hanno condotto un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito da un controllo della circolazione stradale, durante la quale l’atteggiamento sospetto del conducente di una vettura fermata ha spinto i militari ad approfondire le verifiche attraverso una perquisizione personale e domiciliare. L’atto di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione 86 grammi circa di marijuana, 1.160 grammi circa di cocaina pura e materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Nel corso delle fasi iniziali dell’identificazione, l’uomo ha opposto una energica resistenza spintonando gli operanti e tentando di disfarsi di un ulteriore involucro occultato tra i vestiti, contenente 11 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, già suddivisi in 22 dosi pronte per lo smercio e immediatamente sequestrate. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).