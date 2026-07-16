Dal Mur oltre 2,8 milioni di euro per valorizzare le infrastrutture delle scienze religiose

ROMA (ITALPRESS) – È di oltre 2,8 milioni di euro lo stanziamento per valorizzare e tutelare le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato l’Avviso per l’assegnazione delle risorse che mirano, tra l’altro, a rafforzare la formazione di studiosi e gli strumenti per lo studio dell’ebraismo e a rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell’Africa e dell’Oriente.

Le proposte per poter accedere allo stanziamento, fa sapere il ministero, “potranno essere presentate da oggi, giovedì 16 luglio, a lunedì 27 luglio 2026”. Il finanziamento è destinato a Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, Istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca pubblici o privati.

Le proposte dovranno prevedere una durata delle attività di 5 anni e un costo massimo di 935.833,00 euro all’anno. Le risorse saranno assegnate attraverso Accordi di Programma.

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