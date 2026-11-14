Cnel, il Programma GOL supera gli obiettivi quantitativi del PNRR

ROMA (ITALPRESS) – Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) – a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, guidato dal ministro Marina Calderone – supera gli obiettivi quantitativi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la riforma delle politiche attive del lavoro. Al 31 dicembre 2025 risultano rendicontati alla Commissione europea 3.076.507 beneficiari, oltre il traguardo dei 3 milioni fissato dal PNRR. Sono 692.988 le persone che hanno completato una o più attività formative, pari al 115,5% dell’obiettivo programmato, mentre più di 459 mila hanno partecipato a percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali, raggiungendo il 153% del target. È quanto emerge dalla Relazione CNEL sui servizi pubblici 2026, nel capitolo dedicato ai servizi per il lavoro. La Relazione evidenzia i progressi compiuti nel rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego, ma richiama anche l’attenzione sulla necessità di consolidare la qualità degli interventi, ridurre i divari territoriali e valutare i risultati occupazionali nel tempo. Al 31 dicembre 2025, le persone complessivamente coinvolte nel Programma GOL sono 4.426.443, mentre le prese in carico effettuate dall’avvio del Programma superano i 5 milioni. La capacità operativa dei servizi è cresciuta progressivamente. Alla fine del 2025, il 94% dei Centri per l’impiego è in grado di erogare l’insieme dei servizi previsti dal Programma, con una copertura completa in dodici regioni.

Oltre il 70% delle persone prese in carico è stato coinvolto in almeno una misura di politica attiva. Si intensifica anche l’integrazione tra servizi per il lavoro e sistemi regionali di formazione. Al 31 dicembre 2025, oltre 1,2 milioni di prese in carico risultano coinvolte in attività formative, con un tasso di completamento superiore all’80%. Le evidenze disponibili sugli esiti occupazionali indicano inoltre che oltre il 50% delle persone prese in carico entro il 2024 ha avviato un rapporto di lavoro nei dodici mesi successivi. Circa due terzi di questi rapporti presentano caratteristiche di stabilità. Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego ha prodotto miglioramenti nelle infrastrutture e nelle dotazioni tecnologiche, pur lasciando aperte criticità organizzative. Secondo l’indagine INAPP presentata nella Relazione e conclusa nel maggio 2026, nei dodici mesi precedenti la rilevazione il 65,2% dei Centri per l’impiego ha acquistato nuove dotazioni informatiche e digitali, il 46,3% ha ampliato i servizi e le funzionalità digitali e il 44,2% ha promosso la digitalizzazione delle procedure. La quota di Centri che giudica complessivamente adeguate le proprie sedi è passata dal 35% del 2022 al 50,1% del 2026. Rimangono tuttavia significative differenze territoriali. Quanto al personale: il 31% dei Centri per l’impiego considera adeguati gli organici rispetto ai carichi di lavoro e all’organizzazione degli uffici, a fronte del 27% registrato nel 2022.

– foto IPA Agency –

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