Dagnino “Andiamo avanti, all’orizzonte variazione bilancio e legge di stabilità”

PALERMO (ITALPRESS) - "Penso che continueremo con il percorso che si sta portando avanti da tempo: ci sono una variazione di bilancio di una certa importanza e una legge di stabilità da cui i siciliani non devono certamente recedere". Lo ha detto l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, che ha raggiunto Palazzo d'Orleans, a Palermo, per la riunione di giunta convocata dal presidente Renato Schifani. xd8/vbo/gtr