Bankitalia, Caldarella “Trasformazione digitale ha modificato servizi finanziari”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questi nostri incontri si inseriscono nell'ambito dell’iniziativa itinerante In viaggio con la Banca d’Italia. In questi due giorni noi ci occuperemo della tutela della clientela in un mondo che è in trasformazione". Così Milena Caldarella, direttrice della sede di Palermo della Banca d’Italia, a margine della due giorni che si tiene presso la Sede di Palermo, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo. "La trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica - aggiunge -, hanno modificato profondamente quelli che sono i servizi finanziari: vediamo come si riducono quelli che sono i tempi, i costi di esecuzione delle operazioni. Nello stesso tempo, l’accesso ai servizi finanziari è reso più veloce: si abbattono quelle che prima erano delle barriere fisiche e delle barriere geografiche. Grandi opportunità che favoriscono l’inclusione finanziaria, ma assieme a queste dei rischi. Vedremo come le istituzioni possono e debbono agire per poter assicurare una protezione efficace al cittadino in questo nuovo ecosistema digitale. Poi entreremo più direttamente sul tema dei rischi, facendo riferimento a uno dei principali rischi derivanti dall’innovazione tecnologica, che è quello delle frodi. Vedremo di fare capire meglio quali sono le caratteristiche principali degli strumenti fraudolenti, come poterli riconoscere e, qualora si dovesse diventare vittime di frodi, quali sono i rimedi da porre in essere. Quindi, ci muoveremo dalla prevenzione ai rimedi”. xd6/vbo/gtr