Bankitalia, Lagalla “Importante la tutela della clientela nell’era digitale”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'era digitale ha trasformato il sistema delle relazioni, ma anche la tipologia del rapporto tra pubblica amministrazione, istituti di credito, grande distribuzione e clientela. E quindi è di tutta evidenza che, soprattutto per quella non trascurabile aliquota della comunità che non può vantare una natività digitale, il tema diventa cruciale e cogente rispetto alle possibili truffe e alla possibile falsificazione dei dati. Ecco perché Banca d'Italia bene fa, avendo il controllo del sistema bancario nazionale, ad avanzare questo tipo di comunicazione, a farne patrimonio comune, interessando in questo anche, ovviamente, le amministrazioni locali, che già sono state chiamate dal governo proprio in questi giorni con un contributo particolare, ad intervenire insieme alle forze dell'ordine per la tutela dalle truffe agli anziani". Così il sindaco Roberto Lagalla a margine dell’iniziativa itinerante "In viaggio con la Banca d’Italia" che si tiene a Palermo, due giornate di approfondimento dedicate alla tutela della clientela, alla sicurezza dei pagamenti e alla prevenzione delle frodi nell’era digitale. xd6/vbo/gtr