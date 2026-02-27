Da visitatori a “locali”: un viaggio gastronomico attraverso la Cina

Questo non è solo un pasto, è un viaggio culturale di due ore attraverso la Cina. Gli ospiti ricevono uno speciale "passaporto" e viaggiano attraverso storie regionali raccontate tramite piatti realizzati con cura, proiezioni immersive a 270 gradi, spettacoli dal vivo del patrimonio culturale immateriale e narrazione interattiva. La magia? Il cibo, linguaggio universale, dà vita alla vasta cultura della Cina nel modo più delizioso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)