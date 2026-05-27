Home Video News Xinhua Cina, robot raccoglitore di tè lavora sul delicato raccolto del Lago dell’Ovest
Cina, robot raccoglitore di tè lavora sul delicato raccolto del Lago dell’Ovest
All'ottava edizione della China International Tea Expo di Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, un robot umanoide è entrato in una vicina piantagione di tè, imparando a raccogliere le foglie di Longjing del Lago dell'Ovest con sorprendente precisione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)