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Cina, completata chiusura del ponte ferroviario ad alta velocità sullo Yangtze
Ieri è stata completata con successo la chiusura della sezione ferroviaria del ponte Shituo sul fiume Yangtze, nella municipalità cinese di Chongqing, segnando il completamento della chiusura di tutti i 149 ponti lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Chongqing-Wanzhou. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)