ROMA (ITALPRESS) – “Piano Industriale per Italia e Europa”, “Le radici del Sud” e “Progetto Illumina”, sono le tre iniziative di Forza Italia presentate dal vicepremier e segretario nazionale degli azzurri, Antonio Tajani, alla presenza tra gli altri del capogruppo alla Camara, Paolo Barelli; del capogruppo azzurro al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello; del responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco.

“Forza Italia vuole essere protagonista della politica italiana facendo delle iniziative e delle proposte concrete. Poche chiacchiere e pochi slogan ma idee concrete”, ha detto Tajani, spiegando che è la “prima volta che un partito presta un progetto di politica industriale in un momento particolare che è quello della contingenza internazionale. E’ indispensabile che ci sia un contributo fondamentale e per dare un disegno complessivo in un realtà manifatturiera come l’Ue. C’è la necessità di dare una vera politica industriale all’Europa – prosegue – dopo le esagerazioni e alcune follie politiche legate al green deal che hanno rischiato di mettere in serie difficoltà la politica industriale del Paese”.

Di fronte al rischio di un declino strutturale dell’industria non soltanto in Italia, ma nell’intera Eurozona, il movimento azzurro propone un progetto organico, completo elaborato dal dipartimento Economia di Forza Italia, per un Growth Deal funzionale alla reindustrializzazione, alla competitività e alla produttività del sistema produttivo del Paese, incentivando gli investimenti in R&D e, quindi, la capacità di fare innovazione. Questo progetto è il punto d’arrivo di una serie di consultazioni con le categorie produttive e il mondo del lavoro, culminate nel convegno di Milano lo scorso 25 gennaio, nel quale sono stati coinvolti, in una riflessione corale, i grandi stakeholders dell’economia italiana. Quanto al Sud, l’iniziativa itinerante è stata ideata per rafforzare i valori e la presenza di Forza Italia nel Mezzogiorno, ma anche e soprattutto per far nascere un costruttivo dibattito interno al partito, mirato ad accendere i riflettori sulla cosiddetta ‘questione meridionalè.

“Vogliamo dare un segnale a tutte le donne italiane con una iniziativa che coinvolge tutti i Comuni perchè presenteremo delle mozioni per il potenziamento delle illuminazioni nelle città”, ha spiegato Tajani. Con la terza iniziativa, Forza Italia si impegna a presentare in ogni Comune una mozione per installare, nelle aree più isolate e buie, un sistema di illuminazione adeguato lì dove non ci fosse o per potenziarlo, al fine di rendere più sicure le città, specialmente nelle aree a rischio e soprattutto per le donne e per i soggetti più fragili. Il progetto sarà lanciato, infatti, in occasione dell’8 marzo.

“Forza Italia crede fortemente che l’industria sia un volano dell’economia reale e sociale. E’ per questo che Forza Italia, dopo avere ascoltato il sistema imprenditoriale e produttivo, ha prodotto un documento. Dobbiamo far capire che non abbiamo bisogno di regolamentazioni, ma di insistere sulla competitività, attraverso la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione, i sistemi digitali. Dobbiamo pensare anche all’industria privata: abbiamo un differenziale dell’1,5% del Pil sulla ricerca e lo sviluppo, contro gli Stati Uniti che hanno il 2,8%, quindi il tema della ricerca, dello sviluppo, dell’innovazione è fondamentale”, ha spiegato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito.

(ITALPRESS).

-Foto: xb1/Italpress-

