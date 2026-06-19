Cyberbullismo contro anziani e disabili, perquisiti 5 minori a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno dato esecuzione a cinque decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti ragazzi minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di atti persecutori nei confronti di persone in condizioni di particolare fragilità o vulnerabilità, tra cui anziani e invalidi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i giovani, muovendosi prevalentemente a bordo di biciclette o monopattini elettrici, sarebbero protagonisti di “pedinamenti accompagnati da insulti e minacce, atti di vandalismo — come calci e colpi contro i portoncini d’ingresso delle abitazioni — e lanci di oggetti, tra cui sassi, bottiglie e rifiuti”, si legge in una nota. Le azioni “venivano regolarmente documentate con videoriprese effettuate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse sulle principali piattaforme social, in particolare TikTok e Instagram”.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).