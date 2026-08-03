Incendio nella notte nell’Oristanese, i vigili del fuoco fermano le fiamme

ORISTANO (ITALPRESS) – Incendio in piena notte a Nughedu Santa Vittoria, nell’Oristanese. Intorno alle 00.45 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di vegetazione in via Mazzini. Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede di Abbasanta più un’autobotte dalla sede centrale. I Vigili del Fuoco e i barracelli hanno fermato le fiamme prima che raggiungessero alcune abitazioni all’ingresso del paese. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e l’assistenza alle squadre antincendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).