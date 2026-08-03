“La sicurezza inizia da una scelta”, al via la campagna di comunicazione della Questura di Roma sulla movida sicura

ROMA (ITALPRESS) – La sicurezza non è soltanto il risultato dell’azione delle Forze di polizia, ma prende forma, prima ancora, dalle scelte quotidiane di ciascun cittadino. È questo il principio ispiratore della campagna di comunicazione istituzionale “La sicurezza inizia da una scelta”, promossa dalla Questura di Roma in collaborazione con SILB/FIPE ed Assointrattenimento, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Questore di Roma, del Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e dei rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno condiviso il progetto. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione rappresenti una responsabilità collettiva e che la costruzione di un contesto urbano sempre più sicuro richieda il contributo di tutti gli attori coinvolti. In questa prospettiva, il dialogo tra istituzioni, gestori dei locali di pubblico intrattenimento e giovani diventa uno strumento essenziale per diffondere una cultura della legalità, del rispetto reciproco e della responsabilità individuale, coniugando il diritto al divertimento con la tutela della sicurezza pubblica. La campagna prende forma attraverso un percorso condiviso con le associazioni di categoria, che hanno scelto di affiancare la Questura di Roma in un’azione di sensibilizzazione rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

L’obiettivo è promuovere un modello di socialità fondato sulla consapevolezza che il divertimento autentico non possa prescindere dal rispetto delle regole, della dignità delle persone e della propria incolumità. Fulcro dell’iniziativa è lo spot istituzionale “La sicurezza inizia da una scelta”, realizzato con un linguaggio narrativo diretto ed emozionale, capace di parlare ai giovani attraverso situazioni quotidiane nelle quali ciascuno può riconoscersi. Il video racconta come siano spesso le decisioni apparentemente più semplici a determinare l’esito di un’intera serata. Il messaggio supera così il tradizionale concetto di “sicurezza” nella sua accezione repressiva, ponendo al centro il valore della prevenzione e dell’esempio positivo, elevandola a bene comune che si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti responsabili, nella consapevolezza che ogni scelta individuale produca effetti sull’intera collettività.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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