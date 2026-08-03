Scontro tra tre auto, morta una donna nel Cagliaritano

CAGLIARI (ITALPRESS) – Incidente mortale nella serata di ieri a Sinnai, nel Cagliaritano. Intorno alle 22.30 sulla Statale 125 “Orientale sarda”, al km22, si è verificato uno scontro frontale in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Una donna 71 anni, passeggera di uno dei veicoli, è deceduta sul posto. Gli altri 4 coinvolti non sarebbero in pericolo di vita, ma sono stati trasportati nei diversi presidi di Cagliari tutti in codice rosso. Sul posto, oltre al 118 che ha prestato le cure mediche e ha constatato il decesso della donna, hanno lavorato i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).