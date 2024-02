NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Appendetelo al Louvre”. L’account di X di Golden State rende omaggio così a Stephen Curry. Una foto, con la scritta “Hang it in the Louvre”, per celebrare il clamoroso tiro da tre da 10 metri, a 7 decimi dalla fine, di Curry che ha regalato ai Warriors il sorpasso in extremis sui Phoenix Suns: 113-112 e rientro in zona play-in a Ovest. Nella notte Nba, Cleveland non arresta la sua marcia e firma la nona vittoria consecutiva: 119-95 a Toronto grazie a una prova di squadra d’alta scuola. Niente da fare per i Raptors. Il solito Luka Doncic (32 punti) trascina Dallas (bene anche Kyrie Irving) nel largo successo (146-111) contro Oklahoma. Buon debutto per Simone Fontecchio, ma Detroit cade a Los Angeles contro i Clippers, che si impongono 112-106. Appena arrivato da Salt Lake City, l’azzurro ha firmato una prestazione da 20 punti e 9 rimbalzi.

Successi casalinghi per Brooklyn Nets (123-103) contro San Antonio Spurs, Charlotte Hornets (115-106 contro Memphis), mentre serve un overtime ai Magic per avere la meglio sui Chicago Bulls: 114-108 il finale. Fa rispettare il fattore campo anche Atlanta: 122-113, Rockets ko. Si ferma a quattro la striscia di vittorie di Washington, fermata davanti al proprio pubblico da Philadelphia: nel 119-113 finale spiccano le prove di Buddy Hield e Tyrese Maxey (23 e 28 punti rispettivamente). Tyrese Haliburton guida i suoi Pacers con 22 punti e 12 assist al successo in casa Knicks. New Orleans sbanca Portland: 93-84.

