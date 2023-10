ROMA (ITALPRESS) – Cultura Italiae e Sport Italiae lanciano una campagna di sensibilizzazione e di sostegno a favore della proposta di nominare un commissario per la riqualificazione degli impianti sportivi e degli stadi che aiuti a superare gli ostacoli burocratici che hanno impedito al nostro paese di avere strutture polifunzionali sostenibili e adeguate alle norme di tutela e di rigenerazione urbana e ambientale. “Riteniamo sia il momento, nel rispetto delle regole e del buon senso, dell'”agire” rispetto a chi è “contro a prescindere” ad ogni azione o attività che possa innovare senza distruggere il nostro patrimonio culturale e ambientale – si legge in una nota – Promuoviamo una raccolta firme a favore della idea di un commissario agli stadi che possa sbloccare i vari iter approvativi, contro ogni bieca, miope e pretestuosa azione, che seppure forse legittima, tende a bloccare il paese invece di aiutarlo ad affrontare le sfide del futuro anche per non perdere l’occasione di ospitare importanti avvenimenti sportivi a partire dagli Europei 2032″. Cultura Italiae e Sport Italiae chiedono dunque “un piccolo sostegno firmando l’appello per innovare il paese, aiutare lo Sport, rinnovare una obsoleta situazione di impiantistica che, di fatto, toglie competitività e futuro a tutto il settore sportivo italiano. Per noi è una battaglia di civiltà”. La firma può essere apposta al link ‘https://www.culturaitaliae.it/legge-sugli-stadi/’.

– Foto Ufficio Stampa Cultura Italiae –

(ITALPRESS).

