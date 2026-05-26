Crosetto riceve Cavo Dragone: “Fondamentale rafforzare il pilastro europeo della Nato”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha ricevuto il presidente del Comitato Militare Nato, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Al centro del colloquio i principali dossier internazionali, la sicurezza dell’area euro-atlantica con particolare attenzione al fianco Sud e il supporto all’Ucraina.

“Le sfide e le minacce che abbiamo davanti richiedono coesione, responsabilità e capacità di fare squadra. Fondamentale rafforzare il pilastro europeo della Nato, in una dimensione continentale che vada oltre i 27 Stati membri dell’Unione europea. Solo attraverso unità, interoperabilità e visione comune possiamo rafforzare la sicurezza collettiva e rendere l’Alleanza sempre più solida, credibile ed efficace”, ha detto Crosetto.

-Foto account X Ministero della Difesa-

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