Crosetto “Non abbiamo la difesa adeguata perché il mondo è cambiato”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho detto mille volte che non abbiamo la difesa adeguata, semplicemente perché la difesa di cui abbiamo bisogno, nei tempi che stiamo vivendo, da quattro anni, è una difesa profondamente diversa da quelli che tutti immaginavano di aver bisogno fino a quattro anni fa. Il mondo è cambiato, abbiamo riscoperto la guerra all’interno dell’Europa, abbiamo riscoperto una situazione in cui contano le potenze e non contano i valori democratici e di libertà”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo al question time in Senato. “La difesa è impreparata semplicemente perché prepararla non è come preparare il frigorifero di casa, non vai al supermercato e compri quello che ti serve. Gli investimenti in difesa richiedevano anni di programmazione, anni di finanziamento. La tecnologia si ottiene con gli investimenti”, ha aggiunto.

Il ministro ha poi ricordato che “il piano della difesa è pronto, ciò che servirebbe per adeguare la nostra difesa è pronto. C’è un piano che è stato reso compatibile con le possibilità di un futuro aumento, ma il fatto che ci sia un futuro aumento non dipende dalla Difesa, dipende dal Parlamento, da una decisione politica, da dei vincoli di bilancio europeo, dalla situazione finanziaria”, ha concluso.

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