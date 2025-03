Crosetto “Il nuovo notiziario di Italpress un passo significativo”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, al sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, al sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che con la loro presenza alla presentazione del nuovo notiziario “La Voce della Difesa”, testimoniano l’importanza della comunicazione istituzionale e l’attenzione verso di essa delle Istituzioni. Rivolgo, inoltre, il mio apprezzamento per l’importante iniziativa editoriale avviata dal Gruppo Italpress e dal suo direttore Gaspare Borsellino. In un’epoca caratterizzata da trasformazioni geopolitiche complesse e da una crescente necessità di una comunicazione chiara e attendibile, la nascita di un canale tematico dedicato alla Difesa e alla Sicurezza Nazionale rappresenta un passo significativo”. E’ il messaggio inviato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della presentazione alla Camera de “La Voce della Difesa“, il nuovo notiziario dell’Agenzia di stampa Italpress dedicato al mondo della Difesa e della Sicurezza nazionale.

“Il ruolo delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine è cruciale per la stabilità del nostro Paese e per la tutela dei nostri interessi strategici, sia a livello nazionale che internazionale – aggiunge Crosetto -. Tuttavia, troppo spesso il loro operato è oggetto di semplificazioni o di narrazioni alterate. L’impegno di Italpress nel promuovere un’informazione trasparente, autorevole e basata su fonti verificate costituisce un contributo essenziale per rafforzare la consapevolezza collettiva su questi temi”.

Secondo Crosetto “il notiziario non sarà solo un prezioso strumento di divulgazione, ma anche un mezzo per contrastare la disinformazione e valorizzare il ruolo della Difesa come motore di innovazione tecnologica, economica e sociale. Iniziative come questa sono fondamentali per avvicinare la società civile al mondo militare, favorendo un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni, industria della difesa e comunità accademica. Sono certo che questo progetto saprà affermarsi come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano approfondire con serietà e competenza le dinamiche legate alla sicurezza nazionale e internazionale”.

“Purtroppo – sottolinea il ministro – a causa di impegni precedentemente assunti, non potrò essere lì con voi oggi, ma desidero comunque far giungere il mio sostegno e il mio augurio per il successo di questa iniziativa”. “Per concludere, desidero esprimere un caro saluto anche al presidente dell’AIAD Giuseppe Cossiga, al Direttore Gaspare Borsellino, al moderatore Claudio Brachino, alle Autorità e ai gentili ospiti presenti. A nome del ministro della Difesa – conclude Crosetto – rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutto il team di Italpress per questa nuova avventura editoriale”.

