Airbus e SkyFall, alleanza strategica per l’innovazione nella difesa europea e ucraina

BERLINO (ITALPRESS) – In occasione dell’edizione di quest’anno dell’International Aerospace Exhibition (ILA) di Berlino, Airbus Defence and Space e SkyFall, primaria azienda tecnologica ucraina operante nel settore della difesa, hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) per l’avvio di una partnership strategica. Pioniera nel settore dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, SkyFall coniuga la prototipazione rapida con la produzione in serie per fornire sistemi unmanned avanzati a supporto di missioni di combattimento, logistica e ricognizione militare. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro federale della Difesa tedesco Boris Pistorius.

“La partnership rafforza la protezione dello spazio aereo ucraino contro gli attacchi condotti mediante droni e missili e consolida il ruolo dell’Ucraina quale principale polo europeo di innovazione nel settore della difesa – si legge in una nota -. L’iniziativa accelererà lo sviluppo dell’ecosistema europeo della difesa, combinando l’approfondita competenza sistemica occidentale in materia di difesa con l’agilità tecnologica e l’efficacia operativa comprovate in teatro operativo, al fine di promuovere framework difensivi di nuova generazione”. “Contrastare le nuove minacce rappresentate dagli attacchi a saturazione a basso costo condotti con droni e altri effettori nello spazio aereo europeo richiede agilità tecnologica, interoperabilità multinazionale e il dispiegamento di capacità validate in combattimento – ha dichiarato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space -. Questa alleanza con SkyFall colma il divario tra i sistemi d’arma tradizionali e l’innovazione a ciclo rapido. La combinazione tra l’expertise di Airbus nell’approccio system-of-systems e nei sistemi di comando e controllo (C2) – con particolare riferimento alla difesa aerea e antimissile integrata (IAMD) -, le preziose esperienze maturate dall’Ucraina in combattimento e le tecnologie validate sul campo rappresenta un ulteriore elemento fondante per la creazione di un ecosistema di difesa aerea resiliente e multilivello, sviluppato alla velocità imposta dal campo di battaglia moderno”

“Gli intercettori SkyFall hanno già neutralizzato oltre 10.000 droni russi in ambienti di combattimento reale, validando l’efficacia delle soluzioni ucraine nel contrasto alle minacce aeree. In partnership con Airbus, stiamo sviluppando la prossima generazione di tecnologie per realizzare uno scudo aereo multilivello che rafforzerà la protezione dello spazio aereo ucraino e di quello europeo”, ha commentato Mykola Makovieiev, CEO di SkyFall.

L’iniziativa congiunta supporta direttamente gli obiettivi generali della European Sky Shield Initiative (ESSI), il framework europeo comune per la difesa aerea, e sottolinea l’importanza fondamentale della sovranità tecnologica europea. L’alleanza rafforza inoltre la deterrenza collettiva e la solidarietà industriale di lungo periodo, favorendo l’accesso delle tecnologie avanzate della difesa ucraina al mercato europeo.

– Foto ufficio stampa Airbus –

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