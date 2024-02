FIRENZE (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta, da oltre 48 ore, da parte del nucleo Usar dei Vigili del Fuoco, le ricerche dell’ultimo disperso nell’area di via Mariti a Firenze dove venerdì scorso è avvenuto un crollo in un cantiere che era adibito alla costruzione di un nuovo supermercato. Il bilancio al momento è di quattro morti e tre feriti. Per oggi, intorno alle ore 13, è prevista una visita all’interno dell’area dove è avvenuto l’incidente sul lavoro in via Mariti del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. (ITALPRESS).

Foto: xb8