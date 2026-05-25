MILANO (ITALPRESS) – Dalle 7,00 di questa mattina e fino alle ore 15,00, seggi nuovamente aperti per le elezioni amministrative. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e consiglieri comunali. Il voto riguarda 894 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti.

L’affluenza ieri alle 23,00 era del 46,3%. La tornata coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia tra cui: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Avellino, Crotone e Salerno. Eventuali ballottaggi si terranno il 7 e 8 giugno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno.

– Foto d’archivio IPA Agency –

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