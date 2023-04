TROPEA (VIBO VALENTIA) (ITALPRESS) – E’ crollata una parte del costone a picco sul mare del promontorio denominato “Isola di Tropea”, su cui sorge il santuario di Santa Maria, in provincia di Vibo Valentia. Alcuni massi sono franati sulla spiaggia. Non ci sono feriti. Sul posto stanno operando squadre di Vigili del fuoco. In corso operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Foto ufficio stampa Vigili del fuoco

(ITALPRESS).

