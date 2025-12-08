Crack nascosto in auto, due arresti nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Due uomini di 47 e 51 anni, palermitani e con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto a Castronovo di Sicilia, lungo la strada statale 189, dove una pattuglia ha incrociato l’auto con a bordo i due indagati. Alla vista dei militari, i soggetti avrebbero accelerato improvvisamente, attirando l’attenzione della pattuglia. Fermati poco dopo, i due si sarebbero mostrati nervosi e non collaborativi. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno scoperto, in un’intercapedine ricavata nel pianale lato passeggero, circa 50 grammi di crack già suddivisi in dosi. Il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.

– foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).